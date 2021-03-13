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Зеленский на съезде "Слуги народа": Мы постепенно очищаем команду от засланных казачков и случайных людей

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Зеленский на съезде "Слуги народа": Мы постепенно очищаем команду от засланных казачков и случайных людей
Партия "Слуга народа" постепенно очищает свою команду от засланных казачков и случайных людей.

Об этом сегодня, выступая на съезде партии "Слуга народа", заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы постепенно очищаем команду от засланных казачков и случайных людей, есть и такие, которые каким-то образом попали. Мы готовы двигаться дальше. Если в этом зале есть те, кто готов опустить руки или до сих пор не осознал разницу между настоящим мнением народа и своим Фейсбук-пузырем, лучше встаньте и уйдите сами", - отметил он.

Он также заявил, что требует от "Слуги народа" быть постоянно на передовой изменений и сосредоточиться на важных законопроектах. 

"Должны думать на несколько шагов вперед....Партия должна быть источником инициатив и реформ", - отметил он.

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  • Джура
    Угу, від ФСБшника Єрмака, друга ЯнукОвоча - Татарова, Демченка, Бужанського, гвалтівника Іванісова вже очистив)))
  • Враг рода человеческого 666
    очищаете, точно-точно - Татаров с Портновым подтвердят
  • 18c49ed2
    Мы постепенно очищаем команду от засланных казачков и случайных людей, - Зеленский на съезде "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 4306
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