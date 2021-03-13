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Впервые с декабря количество новых случаев COVID-19 за сутки в Киеве превысило 1 тысячу

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Впервые с декабря количество новых случаев COVID-19 за сутки в Киеве превысило 1 тысячу
За минувшие сутки в столице Украины подтвердили 1049 новых случаев коронавируса COVID-19. Это максимальный показатель с декабря 2020 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале.

По его данным, заболели 599 женщин в возрасте от 18 до 86 лет, 385 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет, 4 девочки от 2 до 17 лет и 31 мальчик от 1 до 17 лет.

За прошедшие сутки зафиксировано 24 летальных случая от вируса, сообщил мэр.

В больницы столицы госпитализировали 114 пациентов. Выздоровели за прошедшие сутки 380 человек.

Больше всего случаев заболевания выявили в районах Дарницком (234), Днепровском (138) и Оболонском (132), рассказал Кличко.

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  • Viktor Zotov
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  • Юрій Ан
    Кто тебе мешает уколоть себе дозу фуфломицину и у спокоиться?
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