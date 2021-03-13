Мы за 2 года сделали то, что другие не смогли за десятилетия, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский уверен в том, что его команда смогла воплотить в жизни те обещания, которые десятилетиями давали разные политики в Украине.

Об этом он заявил сегодня, выступая на съезде партии "Слуга народа", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы за 2 года смогли сделать то, что другие политики обещали десятилетиями. Теперь им придется поломать голову, чтобы придумать новые обещания для следующих выборов", - заявил Зеленский.

Он также напомнил "Слугам народа", что они должны защищать интересы 40 млн украинцев.

"Не важно, кто против нас, важно за кого мы. Это более 40 млн украинцев", - отметил Зеленский.

"Те, кто были друзьями, сейчас бросают в нас грязью", - добавил президент.

Он также уточнил, что власти противостоят олигархи с их СМИ, депутаты, потерявшие мандаты, чиновники, лишившиеся бизнеса, царьки, "потерявшие землю, которая якобы и не продается".

Читайте также: Когда речь идет о принципиальных вещах - на табло всегда должно быть минимум 226 голосов "Слуги народа", - Зеленский