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Принципы, с которыми мы шли к власти, не должны меняться в зависимости от политического сезона, - Разумков на съезде "Слуги народа"

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Принципы, с которыми мы шли к власти, не должны меняться в зависимости от политического сезона, - Разумков на съезде "Слуги народа"
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал членов политической партии "Слуга народа" продолжать выполнять программные принципы политсилы, с которыми они пришли к власти.

Об этом он заявил сегодня, выступая на съезде партии, информирует Цензор.НЕТ.

"Команда - это всегда принципы, с которыми мы шли к власти... Важно, чтобы те обещания, те принципы, те задачи, которые мы ставили для себя и которые ставили перед нами люди, не менялись в зависимости от ситуации, в зависимости от волн, от солнца или непогоды на улице, или сезона, в том числе политического. Я очень хочу пожелать, чтобы мы продолжали идти с теми ценностями и принципиальными подходами, которые у нас были, есть и, я уверен, будут оставаться", - отметил он.

Он также подчеркнул, что только работая на общий результат, депутаты смогут достичь результатов.

"Я уверен, что будет еще много задач, вызовов и проблем...Работать надо сообща, с пониманием того, зачем мы пришли", - добавил он.

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Топ комментарии

  • Иван Петрович Сидоров
    Принципы, с которыми мы шли к власти./ Шефир: "У нас в предвыборной программе написано, что если убрать людей, заинтересованных в войне, она закончится. Бывший президент и его окружение были заинтересованы в войне. Мы их убрали, и она затихнет ".- Мы вам так верили, товарищ ШЭфир, как, может быть, не верили себе. Комика в кипе, радостно колотящего хреном по роялю, сделали президентом Украины. Четыреждыуклониста от ВСУ сделали верховным-выше не бывает-главнокомандующим ВСУ. А она не затихает.
  • Ан Мур
    да, в нього ще та льовочкіно-овощна закалка. Практика політтехнолога в стані ригів була недаремною особисто для нього.
  • Михаил Сомов e93c7ea8
    А по моему шимпанзе от которых мы произошли сильно опережают его в мыслительном процессе.
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