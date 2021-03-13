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К середине 2021 года Украина сможет вакцинировать только около 3% населения, - прогноз S&P Global Ratings

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К середине 2021 года Украина сможет вакцинировать только около 3% населения, - прогноз S&P Global Ratings
Международное агентство S&P Global Ratings прогнозирует, что в Украине будут очень медленные темпы вакцинации от коронавируса COVID-19. К середине года будут обеспечены вакциной только менее 3% населения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом говорится в сообщении агентства.

Как отметили в S&P, в первой половине 2021 года Украина должна получить 2,3 миллиона доз - из 8 миллионов гарантированных - через центр всемирного доступа к вакцинам COVID-19 (COVAX) Всемирной организации здравоохранения. Этого достаточно для введения двух доз на человека для 2,7% населения.

Кроме того, напомнили в S&P, на данный момент власти ожидают 25 миллионов доз из различных источников, чего достаточно для иммунизации 30% населения двумя дозами.

"Однако доставка вакцины, скорее всего, будет медленной", - считают в S&P.

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Напомним, вакцинация в Украине началась 24 февраля, в ее рамках используется препарат Covishield индийского производства, который изготовлен по лицензии AstraZeneca. Закуплена партия объемом 500 000 доз должна пойти на вакцинацию около 250 000 украинцев.

По данным международного опроса Gallup International, Украина заняла первое место в списке стран, население которых считает, что власть не справляется с коронакризисом. Недовольны решениями правительства 77% украинцев.

Топ комментарии

  • Baden
    Ябы назвал их: Зелные гадёныши
  • Алекс Мышкевич
    вы помните кого выбирали?

    молодые не отягощенные знаниями и опытом ЛИЦА.
    так теперь любуйтесь на эти лица
  • Andrew86
    Зеленые негодяи решили, что для украинцев нельзя делать бесплатные прививки: те, кому надо уехать в другую страну (а Европа без вакцинации к себе не пустит), пойдут в платные клиники, а там уже цены будут от 1500 грн. Плавали, знаем, тесты ПЦР тоже были по такой цене.
    Если бы эти придурки реально хотели вакцинировать население, то самое умное и доступное было бы нанять иностранную компанию, те в состоянии развернуть сотни пунктов вакцинации за неделю, причем, с украинскими же сотрудниками. Это, в итоге, будет даже дешевле, чем выброшенные, не использованные в срок вакцины.
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