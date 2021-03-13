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В 2021 годы мы вакцинируем двумя дозами всех желающих, если не будет катаклизмов с поставкой препаратов, - Ляшко

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В 2021 годы мы вакцинируем двумя дозами всех желающих, если не будет катаклизмов с поставкой препаратов, - Ляшко
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко гарантировал, что в 2021 году все желающие в нашей стране смогут вакцинироваться от коронавируса.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24" 12 марта, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель. 

Он отметил, что в месяц вполне можно делать по пять миллионов прививок.

"Я просчитал и говорю вам официально: в 2021 году мы провакцинируем всех, у кого будет желание, двумя дозами. Главное, чтобы не было никаких срывов и глобальных катаклизмов в поставках вакцин", – заявил он.

Ляшко также отметил, что видел много сорванных кампаний иммунопрофилактики – в 2008-м, 2015-м и 2018-м годах.

"Кампания по COVID-19 запустилась, кампания будет доведена до логического завершения. Это я гарантирую как главный санитарный врач", – подчеркнул он.

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Топ комментарии

  • Scorpman Y
    ляшко - пи*стабол))
    за полгода - 3%.. за год, от силы, 10-15%...
    кули, чемпионы мира по коронавирусу - в январе они орали о "5 млн. прививок в месяц"))

    К середине 2021 года Украина сможет вакцинировать только около 3% населения, - прогноз S&P Global Ratings 529 16
  • Andriy Kalnyshevsky
    Запретить зеленым гондонам употреблять слово - "будет".
    Представляю ту тишину
  • Андрій Сокілко
    Обіцяємо обіцяти ще більше.
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