В политсовет "Слуги народа" могут войти некоторые министры и просто известные люди, - Кравчук

В политсовет партии "Слуга народа" могут войти члены Кабинета Министров Украины. Такое решение будет принято на съезде партии в субботу, 13 марта.

Об этом рассказала в комментарии Цензор.НЕТ заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"В политсовет войдут не только народные депутаты, но и некоторые министры и просто известные люди", - сказала Кравчук.

Нардеп отметила, что надо дождаться решения партии.

"Знаю, что Александр Ткаченко (министр культуры. - Ред.) должен войти в политсовет, очевидно, Ольга Стефанишина (Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. - Ред)", - рассказала Кравчук.

Кроме того, по ее словам, в политсовет может войти министр юстиции Денис Малюська.

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