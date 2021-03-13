Зеленский - представителям "СН" в регионах: Мы предоставили вам все необходимое. Не ждите инструкций из центра, а проявляйте инициативу
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Президент Украины Владимир Зеленский сегодня в ходе съезда партии "Слуга народа" обратился к представителям команды в регионах с призывом не ждать пошаговых инструкций из центра, а проявлять инициативу и менять к лучшему свою общину, село, город, регион.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
"Берите на себя, пожалуйста, инициативу и ответственность. Тем более, что мы предоставили вам для этого все, я считаю, абсолютно все необходимое: полномочия, средства и другие ресурсы. Давайте помнить, что именно из тысяч маленьких изменений на местах состоят глобальные изменения в стране ", - сказал Зеленский.
Он также отметил, что партия "слуги народа" всегда и будет работать не для части общества, для 73% или 54%, а на благо всех граждан Украины.