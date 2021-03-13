5 стран-членов ЕС просят разобраться с диспропорциями в распределении вакцин от коронавируса

Австрия, Чехия, Словения, Болгария и Латвия призвали провести европейский саммит, чтобы обсудить диспропорции в распределении вакцин против коронавируса между государствами ЕС.

Об этом говорится в совместном письме этих государств, опубликованном в субботу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы призываем вас... как можно скорее провести обсуждение этого важного вопроса среди лидеров (европейских государств)", - говорится в письме, направленном главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и председателю Европейского Совета Шарлю Мишелю.

В письме подчеркивается, что "поставки вакцины некоторыми фармацевтическими компаниями в ряд стран ЕС осуществляются не на справедливой основе".

"Если эта система сохранится, то она продолжит создавать и наращивать огромные диспропорции среди государств-членов к лету, в результате чего некоторые страны смогли бы достичь коллективного иммунитета за несколько недель, а другие сильно отстали бы", - отмечается в нем.

Канцлер Австрии Себастьян Курц в пятницу заявил, что некоторые страны ЕС могли тайно от других государств подписать контракты на дополнительные поставки вакцины против коронавируса COVID-19. По его словам, "есть данные, которые указывают на то, что были дополнительные соглашения между странами-членами ЕС и фармацевтическими компаниями". Он допустил, что некоторые страны ЕС в итоге получили больше вакцин, чем им полагалось по правилам распределения препарата, составленным исходя из численности населения того или иного государства.

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По мнению Курца, система поставок "не соответствует системе квот на душу населения". В качестве примера он привел Мальту, которая, как уточнил Курц, "до конца июня получит в три раза больше доз, чем Болгария... до конца июля".

Австрийский лидер подчеркнул, что ранее он обсуждал вопрос по поводу поставок вакцин с коллегами из других стран ЕС, в том числе из Бельгии, Греции, Польши, Словении и Чехии. Курц также призвал к гласности и транспарентности в обмене информацией по поводу вакцинации.

Вакцинация в ЕС началась в декабре прошлого года. Европейский регулятор к настоящему моменту одобрил три вакцины от коронавируса - производства компаний Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

ЕС еще в 2020 году разработал план по распределению вакцин между странами-членами. В последние месяцы СМИ часто критикуют этот план, считая, что он обеспечивает слишком медленные темпы вакцинации населения.

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