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Местные советы станут инициаторами исключения, - Корниенко об очищении "Слуги народа" от засланных казачков

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Местные советы станут инициаторами исключения, - Корниенко об очищении "Слуги народа" от засланных казачков
Новый политический совет партии "Слуга народа" должен будет проводить оценку деятельности народных депутатов.

Об этом заявил глава партии Александр Корниенко на съезде "Слуги народа", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, местные советы партии должны инициировать исключение, а политический совет должен проводит оценку деятельности депутатов.

"Мы должны придерживаться принципов субсидиарности и местные советы должны брать ответственность за исключение таких людей в парламенте. В первую очередь я о партии говорю, что касательно наших фракций, то мы обсудим принципы взаимодействия политичного совета партии с фракцией Рады и советами партий в областях", - сказал Корниенко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что команду партии очищают от "случайных людей и засланных казачков".

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  • Véra Batsekalo
    неужели решили ликвидировать всю партию ????????????
    там все случайные люди, клоуны и дилетанты !!!!!!!!!!!!!
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