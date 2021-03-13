Местные советы станут инициаторами исключения, - Корниенко об очищении "Слуги народа" от засланных казачков
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Новый политический совет партии "Слуга народа" должен будет проводить оценку деятельности народных депутатов.
Об этом заявил глава партии Александр Корниенко на съезде "Слуги народа", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, местные советы партии должны инициировать исключение, а политический совет должен проводит оценку деятельности депутатов.
"Мы должны придерживаться принципов субсидиарности и местные советы должны брать ответственность за исключение таких людей в парламенте. В первую очередь я о партии говорю, что касательно наших фракций, то мы обсудим принципы взаимодействия политичного совета партии с фракцией Рады и советами партий в областях", - сказал Корниенко.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что команду партии очищают от "случайных людей и засланных казачков".