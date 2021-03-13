"Слуги народа" утвердили новую редакцию устава. В составе партии будет два руководящих органа
Об этом заявил председатель партии Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы решили формализовать те отношения, которые есть в партии и создать определенную новую структуру", - заявил председатель партии Александр Корниенко на съезде партии в субботу в Киеве.
Он уточнил, что в составе партии будет два больших руководящих органа - политический совет, который непосредственно формирует съезд партии, и национальный совет громад. Аналогичная структура будет повторяться на региональном уровне.
Вместе с тем "Слуга народа" планирует предусмотреть в своем составе систему секретарей.
Также, согласно новой редакции устава, партия планирует создавать первичные ячейки, которые смогут инициировать перед областными организациями вопрос отзыва депутатов местных советов.
Кроме того, новая редакция устава предусматривает обновленный подход приема в членство партии. С этой целью будут созданы номинационные комитеты, которые будут проводить собеседования с претендентами.
По словам Корниенко, задачей политического совета станет разработка тактики и стратегии партии во взаимодействии с экспертным сообществом и общественностью. Национальный совет громад в свою очередь станет площадкой для обсуждения проектов государственных решений в сфере местного самоуправления, региональной политики и обмена опытом между региональными организациями.
"Такая структура позволит партии обеспечить максимальное участие членов партии не только в принятии, но и в разработке партийных решений, формулировать проекты политических решений и обсуждать их принятие непосредственно с депутатами или министрами, гибко реагировать на изменения ситуации", - пояснил лидер партии Александр Корниенко.
Также обновленный устав предусматривает, что треть государственного финансирования партии направляется на деятельность местных организаций. Смета будет утверждаться национальным советом громад по согласованию с председателем партии.