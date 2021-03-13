"Слуги народа" утвердили новую редакцию устава. В составе партии будет два руководящих органа

Политическая партия "Слуга народа" в ходе сегодняшнего съезда утвердила новую редакцию своего устава.

Об этом заявил председатель партии Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы решили формализовать те отношения, которые есть в партии и создать определенную новую структуру", - заявил председатель партии Александр Корниенко на съезде партии в субботу в Киеве.

Он уточнил, что в составе партии будет два больших руководящих органа - политический совет, который непосредственно формирует съезд партии, и национальный совет громад. Аналогичная структура будет повторяться на региональном уровне.

Вместе с тем "Слуга народа" планирует предусмотреть в своем составе систему секретарей.

Также, согласно новой редакции устава, партия планирует создавать первичные ячейки, которые смогут инициировать перед областными организациями вопрос отзыва депутатов местных советов.

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Кроме того, новая редакция устава предусматривает обновленный подход приема в членство партии. С этой целью будут созданы номинационные комитеты, которые будут проводить собеседования с претендентами.

По словам Корниенко, задачей политического совета станет разработка тактики и стратегии партии во взаимодействии с экспертным сообществом и общественностью. Национальный совет громад в свою очередь станет площадкой для обсуждения проектов государственных решений в сфере местного самоуправления, региональной политики и обмена опытом между региональными организациями.

"Такая структура позволит партии обеспечить максимальное участие членов партии не только в принятии, но и в разработке партийных решений, формулировать проекты политических решений и обсуждать их принятие непосредственно с депутатами или министрами, гибко реагировать на изменения ситуации", - пояснил лидер партии Александр Корниенко.

Также обновленный устав предусматривает, что треть государственного финансирования партии направляется на деятельность местных организаций. Смета будет утверждаться национальным советом громад по согласованию с председателем партии.

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