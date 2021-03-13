Арахамия избран главой политсовета "Слуги народа", - Кравчук

Новосозданный политсовет партии "Слуга народа" на своем первом заседании избрал главой политсовета главу фракции "СН" в ВР Давида Арахамию.

Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук написала "Слуга народа" Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, политсовет также избрал четырех заместителей - Руслана Стефанчука, Евгению Кравчук, Андрея Мотовиловца и Вадима Галайчука.

Секретарем политсовета назначен Анатолий Остапенко.

Кроме этого Кравчук уточнила, что еще 8 заместителей будут избраны на следующих заседаниях.

"Общее число членов политсовета должно быть 73", - уточнила Кравчук.

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