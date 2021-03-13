Сегодня наиболее тревожная эпидситуация на Ивано-Франковщине, Закарпатье и Буковине. Самое главное сейчас - массовая вакцинация, - Степанов

Сегодня наиболее тревожная эпидситуация наблюдается в Ивано-Франковской области, а также на Закарпатье и Буковине. Власть направляет все силы на то, чтобы ее стабилизировать.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Львовщина, с которой я вернулся вчера, еще не входит в "красную зону". Но я призвал мэра Андрея Садового не ждать, когда они перейдут этот опасный порог, и вводить на местном уровне определенные ограничительные меры, которые не повредят экономике, но позволят уменьшить темпы распространения эпидемии", - отметил Степанов.

"И самое главное сейчас - массовая вакцинация. Те, кто сделает прививки - с большой вероятностью, если и заразятся, то переболеет легче, не попадут в больницу, не получат осложнений. Вакцинируйтесь, на сегодня это - единственный путь сохранить здоровье и жизнь", - добавил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы вошли в достаточно тяжелый период с точки зрения нового штамма коронавируса. Совсем другая клиническая картина, заражается больше людей, - Степанов