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Оштрафованной машины нет в декларации, потому что ею владеет жена, - Арахамия

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Оштрафованной машины нет в декларации, потому что ею владеет жена, - Арахамия
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, почему не задекларировал машину, которую 12 марта оштрафовала полиция за парковку на пешеходном переходе у Офиса президента.

 Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Это машина, которой владеет моя жена. Она была приобретена в этом году и до 1 апреля в следующей декларации все увидите", - пояснил Арахамия журналистам.

Он отметил, что члены семьи декларируют приобретенное имущество раз в год.

"Если бы я покупал на себя, то должен сообщить в течение 15 дней", - добавил Арахамия.

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Как сообщалось, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия приехал в Офис президента и запарковал свой автомобиль прямо на пешеходном переходе.

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Топ комментарии

  • Bogdan_
    так в декларации должна же быть жена с её имуществом? Разве нет?
  • Alex Newman
    Коли чую "Арахамія" завжди уявляю великого волохатого павука
  • wittmann1980
    Странно, что владелец не собака!
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