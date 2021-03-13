У министров не возникнет проблем со временем из-за участия в политсовете "Слуги народа", - Арахамия

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что работа министров в политсовете партии не будет занимать много времени.

Об этом он рассказал журналистам, комментируя вхождение в политсовет партии четырех министров, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Это не executive орган, это политический орган, поэтому он занимает гораздо меньше времени, чем управляющий областной организацией, например. Поэтому я не думаю, что у министров возникнет большая проблема с этим", - сказал Арахамия.

Он отметил, что политсовет будет разделен на так называемые комитеты.

"Там будут те люди, которые могут больше времени уделять этой организационной работе, а министры могут присоединяться по желанию. Я в этом не вижу большой нагрузки", - добавил нардеп.

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