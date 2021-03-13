Разумков не вошел в состав политсовета "Слуги народа" из-за занятости на должности спикера ВР, - Корниенко
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Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не вошел в состав политического совета партии "Слуга народа" в связи с занятостью на должности председателя парламента.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава политсилы Александр Корниенко на брифинге в субботу.
"Не думаю, что у него есть много возможностей уделять внимание партийной работе. К тому же, он сам неоднократно заявлял, что хотел бы сосредоточиться на работе над парламентской реформой", - отметил Корниенко.
В то же время, по словам лидера фракции и главы политсовета партии "Слуга народа" Давида Арахамии, желательно, чтобы такие должностные лица, как президент, премьер-министр и спикер парламента оставались аполитичными.
Вместе с тем он подчеркнул, что работа в политсовете "не будет требовать много времени", поэтому он полагает, что у министров, которые вошли в его состав, "не будет проблем с этим".