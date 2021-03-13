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Враг из гранатометов обстреливал позиции ОС у Водяного и Песков, а также сбросил с БПЛА два ВОГ-17, - пресс-центр

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Враг из гранатометов обстреливал позиции ОС у Водяного и Песков, а также сбросил с БПЛА два ВОГ-17, - пресс-центр
В районе проведения операции Объединенных сил с начала суток 13 марта зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

Уточняется, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Водяное на Приазовье, оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В этом же направлении, применив беспилотный летательный аппарат типа "квадрокоптер", вооруженные формирования Российской Федерации сбросили над позициями Объединенных сил два выстрела ВОГ-17.

Кроме того, вблизи населенного пункта Пески российско-оккупационные войска обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

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"На действия российско-оккупационных войск Украинской защитники открывали огонь. Боевых потерь среди наших защитников нет", - отмечается в сообщении.

Враг из гранатометов обстреливал позиции ОС у Водяного и Песков, а также сбросил с БПЛА два ВОГ-17, - пресс-центр 01

Напомним, за минувшие сутки, 12 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня. Вследствие вражеского снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения, не совместимые с жизнью. Еще один украинский воин получил боевое травмирование.

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