Боец ВСУ Александр Пекур погиб 12 марта на Донбассе, - сельсовет

Накануне в районе Марьинки в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного наемниками РФ, погиб воин ВСУ Александр Пекур.

Об этом говорится на facebook-странице Дмитровского сельского совета Бучанского района Киевской области, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вчера в районе Марьинки пуля вражеского снайпера попала в сердце военнослужащего-контрактника, жителя села Гуровщина - Пекур Александра Валентиновича, 1990 года рождения. Ушел в вечность молодой Герой, который пожертвовал своей жизнью, защищая независимость и территориальную целостность Украины. Ему было всего 30 лет. Выражаем слова глубокого соболезнования семье павшего: матери Тамаре Михайловне, брату Николаю и бабушке Надежде Федоровне, которые потеряли дорогого, родного им человека. Покойся с миром, Герой! Вечная Слава Тебе в веках!", - отмечается в сообщении.

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Напомним, за минувшие сутки, 12 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня. Вследствие вражеского снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения, не совместимые с жизнью. Еще один украинский воин получил боевое травмирование.