Украина предложит США стратегию сотрудничества, - Маркарова
Об этом в интервью LB.ua заявила посол Украины в США - Оксана Маркарова, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы должны понимать, что есть экспертные стратегии, которые американские специалисты преподают в публичное пространство, а есть дискуссии и документы, которые не выносят на всеобщее обсуждение. Наше руководство к такому обсуждению привлечено. Так же есть большая группа людей, которая работает над нашей стратегией, которую мы отдельно предложим американским партнерам", - указала посол.
В то же время Маркарова сообщила, что Киев сейчас активно сотрудничает с официальным Вашингтоном над наполнением американской стратегии в отношении Украины.
"Безусловно, мы работаем на всех уровнях с американскими экспертами. Я контактирую со многими коллегами в неофициальной ипостаси. Над вопросом наполнения стратегии США в отношении Украины активно работает наш МИД, Офис Президента", - сказала Маркарова.