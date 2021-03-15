Минэнерго разблокировало выплату зарплаты шахтерам

Руководство Министерства энергетики подписало ряд приказов, обеспечивающих стабильное финансирование работы энергосектора, в частности по выплате заработной платы работникам угледобывающих предприятий.

ОБ этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минэнерго.

Так, подписаны приказы об утверждении паспортов бюджетных программ, обеспечивающих:

- выплаты зарплат шахтерам (более 3 млрд грн в 2021 году, включая финансирование работ на шахте 10 Нововолынск)

- финансирование шахт, находящихся в состоянии ликвидации, а также шахты "Надежда" (более 1 млрд грн)

- финансирование горноспасательных мероприятий на угледобывающих предприятиях (340 млн грн)

- физическая защита ядерных установок и ядерных материалов (42 млн грн)

- финансирование государственной программы "теплых" кредитов (150 млн грн).

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"Это стало возможным благодаря принятию парламентом Закона Украины № 1285-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы", который наделил исполняющих обязанности министра возможностью полноценно реализовывать функции министра, в частности и в вопросах финансирования", - сказано в сообщении.

Напомним, до принятия этого закона действовал ряд ограничений для исполняющего обязанности министра. В частности, не было полномочий подписывать бюджетные программы. Это, в свою очередь, блокировало финансирование зарплат и других мероприятий в области, несмотря на то, что в Государственном бюджете средства были заложены.