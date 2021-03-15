Украина предлагает Кувейту присоединиться к "Крымской платформе", - МИД

Посол Украины в Кувейте Александр Балануца 14 марта встретился с заместителем министра иностранных дел Кувейта по вопросам протокола Д. Аль-Аджраном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Во время встречи стороны обсудили пути активизации двустороннего сотрудничества в различных сферах, в том числе вопрос возможного участия кувейтской стороны в деятельности "Крымской платформы", - говорится в сообщении.

Также прошла церемония подписания Меморандума о взаимопонимании между Советом экспортеров и инвесторов при МИД Украины и Торгово-промышленной палатой Кувейта.

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Отмечается, что Совет экспортеров и инвесторов - площадка, на которой МИД аккумулирует информацию об инвестиционных и торговых возможностях со всего мира, а также способствует налаживанию деловых контактов между украинскими экспортерами и импортерами за рубежом.

Напомним, "Крымская платформа" - новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной с целью повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, ответа растущим вызовам, усиления международного давления на Россию, предупреждения дальнейших нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима, а также достижения главной цели - деоккупации Крыма и возвращения его Украине.