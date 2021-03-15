Уже к концу года может появиться 6-8 новых усовершенствованных вакцин от коронавируса, - научный сотрудник ВОЗ Сваминатан

Усовершенствованные вакцины против COVID-19, которые можно хранить при комнатной температуре, могут быть готовы к использованию уже в конце этого или начале следующего года.

Об этом изданию Bloomberg заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.

"Около шести или восьми новых вариантов вакцин против коронавируса могут пройти все клинические исследования до конца года", - говорит Сумия Сваминатан.

Новые вакцины добавятся к тем, которые уже функционируют и используются во многих странах. Человечество нуждается в большем количестве прививок, особенно сейчас, поскольку непрерывная циркуляция вируса порождает опасные новые штаммы COVID-19, а производители лекарств пытаются покрывать масштабный спрос на вакцины. По данным Bloomberg, лишь 122 страны мира начали массовые кампании вакцинации.

"Мы должны активно использовать имеющиеся вакцины. Но также важно, чтобы препараты эволюционировали и совершенствовались. Думаю, что к 2022 году мы увидим появление новых усовершенствованных вакцин", - сказала Сваминатан, индийский педиатр, наиболее известная своими исследованиями туберкулеза и ВИЧ.

Сейчас новые экспериментальные вакцины, которые находятся в разработке, используют альтернативные технологии и системы ввода, включая больше однодозных вакцин, препаратов, которые вводят перорально, а также назальные спреи. Усовершенствованные вакцины могут учесть недостатки своих предшественников и обеспечить, чтобы все группы населения получили возможность сделать прививку.

Более 80 кандидатов на вакцины сейчас проходят клинические испытания, хотя некоторые из них все еще находятся на ранних стадиях тестирования и могут оказаться недостаточно успешными для массового внедрения. Компании с вакцинами от COVID-19, которые уже используются, также начали тестирование обновленных версий препаратов, предназначенных для противодействия новым штаммам коронавируса.

"Нам нужно продолжать поддерживать исследования и разработку большего количества кандидатов на вакцины, особенно сейчас, когда потребность в иммунизации населения растет. Вполне вероятно, что прививки надо будет делать повторно. Поэтому нам нужно быть готовыми к этому в будущем", - говорит Сваминатан.

Выпуск новых вакцин также вызывает вопрос о том, как эффективно и этично проводить клинические испытания.