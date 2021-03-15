Двое граждан Молдовы пытались попасть в Украину по ПЦР-тестам "из будущего", - Госпогранслужба

У двух граждан Молдовы обнаружили поддельные ПЦР-тесты на коронавирус.

Об этом в Facebook сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы, иинформирует Цензор.НЕТ.

Пограничники обнаружили у двух граждан Молдовы недействительные и одновременно "интересные" документы. Граждане Молдовы, которые направлялись на въезд в Украину на легковом автомобиле марки "AUDI", предоставили на паспортном контроле документы и справки о ПЦР-тестах.

В ходе проверки у пограничников возникли сомнения относительно достоверности медицинских справок. Ведь они были распечатаны на цветном принтере и имели одинаковый QR-код. Кроме того, согласно медицинским справкам, тест на опасный вирус был сделан в 16:00 14 марта, а путешественники прибыли в пункт пропуска в этот же день около 14:00.

Поэтому "путешественников во времени" пограничники через границу не пропустили и направили сообщение представителям Нацполиции об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст.358 УК (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов).

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