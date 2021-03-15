МИД Украины требует прозрачности и беспристрастности в деле задержанного в Беларуси редактора InformNapalm Ивашина

Министерство иностранных дел Украины требует прозрачности в рассмотрении дела задержанного в Беларуси редактора белорусской версии международного волонтерского сообщества InformNapalm Дениса Ивашина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Белорусский гражданин со статусом зарубежного украинца, журналист и волонтер Денис Ивашин помогал рассказывать миру о преступлениях в ходе российской агрессии против нашего государства. Поэтому его задержание вызвало беспокойство МИД Украины, как и многих украинцев, которые следили за его журналистской и волонтерской деятельностью. Министерство уверено, что журналистская деятельность не может и не должна быть поводом для преследования. Это задержание вызывает особое беспокойство на фоне продолжающегося наступления на свободу слова, жизни и здоровья журналистов в Республике Беларусь. Мы требуем, чтобы рассмотрение дела Дениса Ивашина был прозрачным и беспристрастным и продолжаем внимательно следить за каждым последующим шагом белорусских властей относительно его", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 марта стало известно, что в Беларуси задержали журналиста, редактора белорусской версии журналистского сообщества InformNapalm, Дениса Ивашина.

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