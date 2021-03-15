Германия вслед за рядом стран приостанавливает использование вакцины от коронавируса AstraZeneca, - Reuters

Германия вслед за рядом стран Евросоюза остановила вакцинацию препаратом AstraZeneca. Причина та же - опасения в связи с возможностью образования тромбов.

Об этом сообщает Reuters, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Представитель министерства здравоохранения Германии заявил, что рекомендацию остановить прививки этой вакциной выдал Институт Поля Эрлиха, который возглавляет процесс вакцинации в стране.

В то же время, как сообщалось, в самой компании, а также в ВОЗ заявили об отсутствии связи вакцинации с формированием тромбов.

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Ранее Цензор.НЕТ также сообщал о том, что ряд стран, среди которых Дания, Италия, Норвегия и Исландия, приостановил использование вакцины от коронавируса AstraZeneca.