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Германия вслед за рядом стран приостанавливает использование вакцины от коронавируса AstraZeneca, - Reuters

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Германия вслед за рядом стран приостанавливает использование вакцины от коронавируса AstraZeneca, - Reuters
Германия вслед за рядом стран Евросоюза остановила вакцинацию препаратом AstraZeneca. Причина та же - опасения в связи с возможностью образования тромбов.

Об этом сообщает Reuters, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Представитель министерства здравоохранения Германии заявил, что рекомендацию остановить прививки этой вакциной выдал Институт Поля Эрлиха, который возглавляет процесс вакцинации в стране.

В то же время, как сообщалось, в самой компании, а также в ВОЗ заявили об  отсутствии связи вакцинации с формированием тромбов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцина AstraZeneca не увеличивает риск образования тромбов, - Степанов

Ранее Цензор.НЕТ также сообщал о том, что ряд стран, среди которых Дания, Италия, Норвегия и Исландия, приостановил использование вакцины от коронавируса AstraZeneca.

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Топ комментарии

  • Роман с камнем
    Германия вслед за рядом стран приостанавливает использование вакцины от коронавируса AstraZeneca, - Reuters - Цензор.НЕТ 7867
  • Voc Vox
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    ковиЩет он самый лущий Германия вслед за рядом стран приостанавливает использование вакцины от коронавируса AstraZeneca, - Reuters - Цензор.НЕТ 803
  • Тетяна Коваленко
    Ну тепер в Україні дефіциту вакцини не буде - Європа все оддасть, ще й задарма.
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