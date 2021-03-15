Вашингтон не влияет на решения Зеленского относительно олигархов, - Маркарова

Посол Украины в США Оксана Маркарова утверждает, что украинские власти самостоятельно выстраивают политику относительно олигархов, и им для этого не нужны указания из Вашингтона.

Об этом она заявила в интервью изданию "Левый берег", сообщает Цензор.НЕТ.

Слова журналиста о том, что санкции против телеканалов Медведчука были введены через несколько часов после телефонной беседы главы Госдепа Блинкена и министра иностранных дел Украины Кулебы Маркарова прокомментировала так: "Как человек, который когда-то была членом Совета нацбезопасности и обороны Украины, знаю, как долго и тщательно готовятся подобного рода решения. Поэтому уверена, если между звонком и тем, что произошло, не прошло несколько месяцев, то вряд звонок является причиной".

Посол уверена: поддержка официальным Вашингтоном решения украинского руководства говорит о том, что Украина движется в фарватере трансатлантических интересов.

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"Часть комментаторов сейчас пытается желаемое выдавать за действительное, привязывая самостоятельные решения украинской власти к звонкам из Вашингтона. Однако давайте не будем недооценивать то огромное количество неравнодушных патриотичных людей, которые работают в органах государственной власти Украины и болеют за нашу страну, а также украинскую общественность, которая помогает и требует правильных решений. А то, что иностранные партнеры поддерживают такие решения, очевидно, говорит о том, что мы движемся в фарватере общих трансатлантических интересов", - указала Маркарова.

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По ее словам, в США и в ЕС борьбу с олигархами воспринимают не так, как в Украине. Для них главный фокус - не конкретные олигархи, а установление равных правил игры. Вместе с тем посол уверена, те, кто говорит о внешнем управлении США, видят свое будущее с Россией.

"Иногда мне очень странно слышать о внешнем американском управлении, ведь те, кто эти вопросы поднимает, обычно видят Украину партнером другого государства - нашего восточного соседа. Все это постсоветская риторика. Украина уже не является частью Советского Союза, мы - часть Запада. Между нами нет "железного занавеса"", - заявила Маркарова.

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