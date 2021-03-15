Новости • Коронавирус и карантин

В Славутской COVID-больнице почти не осталось медицинского кислорода

2 00317
В Славутской COVID-больнице почти не осталось медицинского кислорода
В Славутской городской больнице, которая принимает больных с COVID-19, заканчивается кислород, необходимый для лечения таких пациентов.

Об этом говорится в обращении исполнительного комитета Славутского городского совета, опубликованном в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

Исполнительный комитет просит премьер-министра Дениса Шмыгаля и голову Хмельницкой ОГА Сергея Гамалия обеспечить бесперебойное снабжение кислородом Славутской городской больницы им. Ф.М. Михайлова.

"В течение нескольких последних дней централизованное снабжение медицинского кислорода в больницу происходило со значительными перебоями. На сегодняшний день медицинского кислорода почти не осталось, что создает реальную угрозу жизни и здоровью людей", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве подачей кислорода оборудованы более 3100 коек для больных коронавирусом, – Кличко

Вместе с тем, по состоянию на утро 15 марта в лечебном учреждении находится 34 пациента, которые нуждаются в систематической кислородной поддержке, из них 3 человека подключены к аппаратам ИВЛ.

"Во избежание угрозы жизни и здоровью пациентов Славутской городской больницы больных коронавирусной инфекцией, просим вашего безотлагательно содействия в решении вопроса бесперебойного централизованного обеспечения медицинским кислородом КП "Славутский городская больница им. Ф.М. Михайлова"", - говорится в соббщении Исполнительного комитета Славутского городского совета.

Также смотрите: В Черкассах разворачивают временный госпиталь для больных COVID-19. ВИДЕО

СЛАВУТСЬКУ ЛІКАРНЮ НЕ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ КИСНЕМ У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ - ЗВЕРНЕННЯ Прем’єр-міністру України Денису ШМИГАЛЮ Копія:...

Опубликовано Виконавчий комітет Славутської міської ради Понедельник, 15 марта 2021 г.
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Огусто
    В Славутской COVID-больнице почти не осталось медицинского кислорода - Цензор.НЕТ 2687
  • Порохобандерівець
    Російського зольдаттен після ;Спутнік-5; взагалі паралізувало на хрін.
  • Focus
    Супруншу взад, млять!!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости