Наемники РФ с начала суток 4 раза нарушили режим "тишины", потерь нет, - штаб ООС
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС.
В частности, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", вблизи населенного пункта Верхнеторецкое оккупанты открывали огонь из запрещенного минского договоренностями миномета калибра 82-мм, а недалеко от поселка Гнутово - из ручного противотанкового гранатомета.
Вблизи Водяного российско-оккупационные войска обстреливали позиции наших подразделений из крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", в пригороде населенного пункта Южное, противник совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов. Боевых потерь среди украинских воинов нет.
Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.
В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 37 взрывоопасных предметов.
Украинские воины и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции объединенных сил.