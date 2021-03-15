"Роман" 8-летней девочки с 13-летним парнем: уполномоченный по правам ребенка Кулеба обратился в прокуратуру и полицию

Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба обратился в Офис генерального прокурора и МВД из-за "романа" 8-летней Милы Маханец и 13-летнего Паши Пая.

Об этом Кулеба сообщил в комментариях к одному из постов в Фейсбуке, в котором обсуждали отношения Милы и Паши, информирует Цензор.НЕТ.

"Еще вчера по этому поводу обратился в генпрокуратуру, МВД и киберполицию", - написал Кулеба.

О "романе" детей стало известно благодаря соцсетям. Восьмилетняя Мила Маханец - блогер с 485 тысячами подписчиков, у тринадцатилетнего Паши Пая, которого девочка называет своим парнем - 34 тыс. подписчиков. Пользователи соцсетей обвиняют маму девочки Дарью Маханец в том, что она эксплуатирует "эротичный" имидж, который создает своей дочери.

Читайте на Цензор.НЕТ: 8-летняя модель Мила Маханец публикует откровенные фото со своим 13-летним парнем. Мама на этом зарабатывает деньги, а соцсети требуют лишить ее родительских прав. ФОТОрепортаж