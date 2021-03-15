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12 марта в зоне ООС погиб военнослужащий Дмитрий Бухтияров. ФОТО

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12 марта в зоне ООС погиб военнослужащий Дмитрий Бухтияров. ФОТО
12 марта во время выполнения служебных обязанностей погиб 45-летний боец ​​ООС, военнослужащий 122-го отдельного аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной бригады Дмитрий Бухтияров.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил горсовет Кременной, информирует Цензор.НЕТ.

Бухтияров проходил военную службу по контракту в различных подразделениях Вооруженных Сил Украины с 2015 года. На момент гибели он служил в 122-м отдельном аэромобильном батальоне 81-й отдельной аэромобильной бригады. У Дмитрия осталась жена, двое детей, родители.

Церемония прощания с воином состоится во вторник 16 марта в 10:00 в Доме культуры, на площади Красной в г. Кременная (Луганская область).

Обстоятельства гибели военнослужащего не сообщаются.

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12 марта в зоне ООС погиб военнослужащий Дмитрий Бухтияров 01

Топ комментарии

  • Віталій Павлов
    Вічна пам'ять і слава тобі воїне!
  • Чайка Київ
    13 марта в зоне ООС погиб военнослужащий Дмитрий Бухтияров - Цензор.НЕТ 5338
  • Тарапунька
    Спочивай з миром, синку...
    13 марта в зоне ООС погиб военнослужащий Дмитрий Бухтияров - Цензор.НЕТ 9810
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