12 марта в зоне ООС погиб военнослужащий Дмитрий Бухтияров. ФОТО
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12 марта во время выполнения служебных обязанностей погиб 45-летний боец ООС, военнослужащий 122-го отдельного аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной бригады Дмитрий Бухтияров.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил горсовет Кременной, информирует Цензор.НЕТ.
Бухтияров проходил военную службу по контракту в различных подразделениях Вооруженных Сил Украины с 2015 года. На момент гибели он служил в 122-м отдельном аэромобильном батальоне 81-й отдельной аэромобильной бригады. У Дмитрия осталась жена, двое детей, родители.
Церемония прощания с воином состоится во вторник 16 марта в 10:00 в Доме культуры, на площади Красной в г. Кременная (Луганская область).
Обстоятельства гибели военнослужащего не сообщаются.