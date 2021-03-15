В трех из пяти больниц для пациентов с COVID-19 в Виннице занято 95% коек, - горсовет

В целом загруженность коечного фонда городских больниц Винницы, где оказывают стационарную помощь больным коронавирусом, составляет 85%.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Винницкого горсовета.

В то же время, в ГКБ №1 и ГКБ №3, а также в 1-м роддоме места заняты на 95%. Кроме того, задействовано 615 из 766 кислородных точек (или 80%).

Всего в Виннице болеет 7013 горожан. Из которых 533 человека (или 7,6%) получают стационарную медицинскую помощь, а остальные - 6480 человек - лечатся дома.

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По словам директора департамента здравоохранения Винницы Александра Шиша ежедневно в Виннице происходит забор 800-900 образцов биоматериала для проведения тестов на коронавирус.

Среди тяжелых больных в городе преобладают пациенты в возрасте 50-69 лет и выше, относительно летальных случаев - это преимущественно лица в возрасте 65+, которые имеют сложные сопутствующие заболевания (ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, ожирение 3-й степени и сахарный диабет).

В целом по городу показатель летальности от коронавируса сейчас составляет 1,7% (в Украине - 1,9%).

В то же время, в Винницкой области фиксируют превышение уровня госпитализации на 100 тысяч населения - 121-123% при нормативе не более 60%.

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