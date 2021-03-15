Украинцы готовы к вступлению в ЕС и НАТО, - опрос Liberty Report. ИНФОГРАФИКА

69% украинцев поддерживают вступление страны в Европейский Союз, 57% - вступление в НАТО. Процент тех, кто поддерживает присоединение к этим структурам, выше среди молодежи и жителей запада Украины и ниже - среди живущих на востоке страны пожилых людей.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической компанией Liberty Report. Они были представлены в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

Вступление в ЕС поддерживают 75% мужчин и 66% женщин. Наиболее позитивное отношение к этому вопросу у жителей западного региона Украины. Здесь поддержали вступление в ЕС 84% респондентов, а наименьший показатель на Востоке - 49%. Достаточно ожидаемо, что наиболее готова к членству в европейские семьи молодежь 18-29 лет. Среди этой категории опрошенных 80% высказались в поддержку вступления в ЕС. Наименьший показатель - 53% в старшей возрастной категории 60+.

В общем только 25% высказались против вступления в ЕС.

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При этом 57% украинцев положительно относятся к перспективе вступления Украины в НАТО. Вступление в Альянс поддерживают 70% мужчин и 51% женщин.

Молодежь воспринимает перспективу членства в НАТО более оптимистично, чем люди из возрастной группы 60+. В процентах это 72% и 43% соответственно. В возрастной группе 45-59 лет процент сторонников вступления в альянс составляет 50%, а в возрасте 30-44 - 64%.

По словам социологов, разница в 12% между количеством людей, которые хотят в ЕС и теми, что хотят в НАТО (69% и 57% соответственно) достаточно ожидаема, ведь значительная часть населения Украины исторически подозрительно относятся к любым военно-политическим организациям.

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Не хотят видеть Украину в НАТО только 36%. Интересно, что и на Юге, и на Востоке 56% опрошенных высказались против вступления, а на Западе и в Центре Украины - лишь 17% и 26% соответственно.

Исследование было проведено с применением подхода "MIXED-MODE": опрос онлайн и по телефону в пропорции 70:30. Максимальная погрешность не превышает 2,58%.





