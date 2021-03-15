"Слуги народа" попросят Разумкова пустить журналистов в кулуары Рады, - Корниенко

Депутатская фракция "Слуга народа" намерена во вторник отправить запрос на имя председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова о том, чтобы открыть кулуары на втором этаже парламента для работы журналистов.