Захарова о "Крымской платформе": Все усилия Киева по возвращению полуострова могут восприниматься только как угроза агрессии против РФ

Россия рассматривает участие в "Крымской платформе" как недружественный к себе шаг и "прямое посягательство на ее территориальную целостность".

Об этом говорится в опубликованном на сайте Министерства иностранных дел РФ комментарии Марии Захаровой, передает Цензор.НЕТ.

Россия воспринимает стратегию деоккупации Крыма, принятую СНБО Украины, а также инициативу "Крымская платформа" как "угрозу" и "посягательство на территориальную целостность РФ", заявила 15 марта спикер МИД России Мария Захарова.

"Все усилия Киева по возвращению Крыма являются нелегитимными и не могут восприниматься иначе, как угроза агрессии против двух субъектов Российской Федерации. Еще раз напоминаем, что будем рассматривать участие любых стран и организаций в таких действиях, включая инициативу "Крымская платформа", как недружественный в отношении России шаг, как прямое посягательство на ее территориальную целостность", - утверждает Захарова.

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Напомним, "Крымская платформа" - новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной с целью повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, ответа растущим вызовам, усиления международного давления на Россию, предупреждения дальнейших нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима, а также достижения главной цели - деоккупации Крыма и возвращения его Украине.