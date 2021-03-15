Комиссия по присвоению звезд отелям возобновляет работу, - МКИП

В состав обновленной Комиссии по установлению категорий отелям и другим объектам, предназначенным для предоставления услуг по временному размещению, вошли представители Гостуризма, Минкульта, Комиссии по регулированию азартных игр и общественности, а также специалисты гостиничной и туристической отраслей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МКИП.

Отмечается, что полномочия по установлению категорий отелям Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в прошлом году передало в Государственное агентство развития туризма, деятельность которого направляется министром культуры и информационной политики Украины.

Главные отличия в работе новосозданной комиссии:

- Юридический статус. С этого времени в своей деятельности комиссия руководствуется нормативно-правовым актом, изданным МКИП и зарегистрированным Министерством юстиции Украины. Ранее ее деятельность регулировал только внутренний организационно-распорядительный документ.

- Добродетель. Из состава комиссии исключили представителей органов стандартизации и сертификации, которые участвовали в консультациях в начале реконструкции или строительства заведения временного размещения, в промежуточной оценке соответствия отеля ожидаемой категории. И одновременно принимали решение о присвоении категории в составе вышеупомянутой комиссии - это создавало конфликт интересов на всех этапах.

- Прозрачность. Все заседания комиссии будут проходить с онлайн-трансляцией рассмотрения каждого пакета документов для обеспечения публичной, правдивой и прозрачной оценки претендентов. Трансляция первого заседания комиссии состоится 16 марта с 13:00 до 17:00 на официальной facebook-странице Гостуризма.

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Также параллельно начала работу Комиссия по апелляциям, которая будет рассматривать жалобы на решения Комиссии по категоризации, если субъект размещения не согласится с ее выводами.

"Есть 75 заявок от отельеров на определение категорий, то есть - присвоение звезд. Сейчас такие категории из пяти тысяч заведений размещения в Украине имеют не более двухсот. Большая часть заявок подана впервые, у части участников рынка уже заканчивается срок действия лицензий, некоторые требуют категоризации для открытия игорных заведений", - отмечает председатель Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив.