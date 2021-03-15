Разговор Семинского о готовности заплатить $7 млн за получение мандата был давно и не имеет отношения к "Слуге народа", - Корниенко

Разговор народного депутата Олега Семинского (фракция "Слуга народа") о готовности заплатить 7 млн долл., чтобы попасть в избирательный список любой партии, был давно и не имеет отношения к партии "Слуга народа",

ОБ этом заявил первый заместитель главы фракции СН Александр Корниенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Как я понял, эти разговоры были достаточно давно, они относятся к тем этапам, когда о партии "Слуга народа" точно речь не шла, а может шла, но не в таком плане, что она будет баллотироваться в Верховную Раду",- сказал Корниенко на брифинге.

По словам Корниенко, в разговоре Семинского и Рудьковского речь якобы шла о партийном списке, а Семинский баллотировался как мажоритарщик на 205-м округе. Корниенко считает, что говорить о каких-то подозрениях в адрес "Слуги народа" в данном случае не стоит.

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Ранее была обнародована аудиозапись якобы разговора действующего депутата от "Слуги народа" Олега Семинского с экс-нардепом и бывшим министром транспорта Украины Николаем Рудьковским. Согласно аудиозаписи, действующий депутат от партии "Слуга народа" готов был потратить до 7 миллионов долларов на получение мандата.

Напомним, в 2021 году СБУ заявила о раскрытии похищения бывшего руководителя "Нефтегаздобычи" Олега Семинского. По версии следствия, в 2012 году Рудьковский с подельниками похитили Семинского и лишили свободы на 3 года. Его пытали и требовали выплатить несуществующий долг в 200 млн долларов. Сейчас Семинский - народный депутат "Слуги народа" по мажоритарному 205 округу (Черниговская область).

25 февраля в Офисе генпрокурора заявили о сообщении о подозрении по делу похищения экс-главы "Нафтогазвидобування" 5 лицам, в т.ч Рудьковскому.

26 февраля Рудьковский заявил, что находится на отдыхе за границей и непричастен к похищению Семинского.

3 марта он вернулся в Украину. В аэропорту Борисполь Рудьковкому вручили подозрение.

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