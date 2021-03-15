Украина готова реагировать на военные провокации РФ с разных направлений, - Минобороны

Украина знает, какие военные силы РФ сосредоточила в оккупированном Крыму и на границах, и готова предотвратить любые военные провокации против своего суверенитета и территориальной целостности.

Об этом замминистра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко заявил во время виртуальной дискуссии под эгидой брюссельского Центра европейской политики (ЕРС), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Украина готова предотвратить любые дальнейшие угрозы для нашей территориальной целостности и суверенитета. Мы все понимаем, какой боевой потенциал имеет Россия и какие военные силы она уже сосредоточила на оккупированном полуострове. Но, в то же время, мы делаем все, что можем, путем военных мероприятий и с использованием национальных ресурсов, чтобы предотвратить любое проявление дальнейшей агрессии с южного направления в сторону Украины. Мы осуществим все адекватные меры для того, чтобы защитить украинский народ и украинскую землю", - отметил Петренко.

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Он подчеркнул, что Украина осознает, какова концентрация российских войск в оккупированном Крыму и на континентальной части России.

Как сообщалось, в течение минувших недель в большинстве государственных российских СМИ развернута пропагандистская кампания с целью оправдания возможной военной агрессии РФ против Украины.