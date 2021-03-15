ВОЗ 16 марта рассмотрит вопрос безопасности COVID-вакцины AstraZeneca, - Гебрейесус

Комитет по безопасности вакцин Всемирной организации здравоохранения рассмотрит вопросы, связанные с безопасностью вакцины производства AstraZeneca.

Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на AFP.

"Консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин изучает имеющиеся данные, находится в тесном контакте с Европейским агентством по лекарственным средствам и проведет встречу по этому вопросу завтра (16 марта. - Ред.)", - сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Напомним, Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что проведенные исследования не выявили никаких признаков, указывающих на повышенные риски возникновения тромбов в крови пациентов, вакцинированных препаратом против COVID-19 производства AstraZeneca.

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