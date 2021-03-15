В Кривом Роге вандалы повредили памятник жертвам Голодомора. ФОТО
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В Кривом Роге неизвестные повредили мемориал жертвам Голодомора и политических репрессий в Центрально-Городском районе города.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Как рассказали в полиции, неизвестные вандалы оставили на памятнике надписи, на стелле также заметен след от поджога.
Полиция Кривого Рога проводит проверку по данному факту, после выяснения обстоятельств происшествия полицейские примут решение о квалификации преступления.