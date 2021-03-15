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В Кривом Роге вандалы повредили памятник жертвам Голодомора. ФОТО

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В Кривом Роге неизвестные повредили мемориал жертвам Голодомора и политических репрессий в Центрально-Городском районе города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

В Кривом Роге вандалы повредили памятник жертвам Голодомора 01

Как рассказали в полиции, неизвестные вандалы оставили на памятнике надписи, на стелле также заметен след от поджога.

Полиция Кривого Рога проводит проверку по данному факту, после выяснения обстоятельств происшествия полицейские примут решение о квалификации преступления.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Життя тих виродків покарає.
    Не можна паплюжити пам'ять замордованих.
  • Шрек Баблокат
    Криво Рагулизм..
  • Александр Владимирович eb432179
    Пора уже ужесточать наказания за такие преступления ! Их можно назвать как преступления против народа и давать по 10-ть лет, например !
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