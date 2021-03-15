В Кривом Роге вандалы повредили памятник жертвам Голодомора. ФОТО

В Кривом Роге неизвестные повредили мемориал жертвам Голодомора и политических репрессий в Центрально-Городском районе города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Как рассказали в полиции, неизвестные вандалы оставили на памятнике надписи, на стелле также заметен след от поджога.

Полиция Кривого Рога проводит проверку по данному факту, после выяснения обстоятельств происшествия полицейские примут решение о квалификации преступления.

Также читайте: В Запорожье вандалы облили краской мемориальную доску погибшим во время Голодомора детям. ФОТО