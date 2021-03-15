Дубинский написал обращение к Зеленскому: "Мне лично позвонил один из ваших заместителей и сказал, что это Вы дали команду по моей зачистке"

Нардеп Александр Дубинский заявил о фальсификации решения об исключении его из партии "Слуга народа" и пообещал добиваться от Владимира Зеленского, чтобы тот "каждый час и каждую минуту" действовал в интересах украинского народа и Украины.

"Обращение к Президенту" он опубликовал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Дубинский отметил, что его исключение из партии - не историческое событие.

"Хотя сам изумительный факт, что распоряжением одного человека, уже без всякого прикрытия фиговыми листочками якобы коллегиальности осуществляется данный процесс.

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Это всего лишь документальное оформление решения другого человека, который побоялся ответить на заданный мной вчера простой и ясный вопрос:

"Вы действительно дали добро для мошеннической зачистки Киевской областной организации партии "Слуга народа" от тех, за кого голосовали избиратели на местных выборах?"

24 часа, которые я отвел Президенту Зеленскому для ответа, истекли.

И вот оно - историческое событие, состоявшееся сегодня.

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Ваше президентское величество, Владимир Александрович Зеленский, поздравляю Вас с фактическим установлением в Украине монархического строя!

Строя, где Конституция, законы, а теперь уже и мнение людей, которые за Вас, Владимир Александрович, проголосовали - ничего не значат, потому что вся абсолютная власть принадлежит одному человеку.

Ибо на всё воля монарха, который по своему усмотрению вершит судьбы страны", - пишет Дубинский.

По его словам, о "тайной конференции анонимных партийцев", инициирующих его исключение, ни один член областной организации партии "Слуга народа", в том числе сам Дубинский, не были уведомлены.

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"Но это детали деятельности аферистов, которые не так важны и не должны нас отвлекать от главного. Для начала открою ещё один маленький секрет. Вопрос, который я вчера публично задал Вам, я задал от имени избирателей. А до этого мне лично позвонил один из ваших заместителей и сказал, что это Вы дали команду по моей зачистке. Но это всего лишь его слова, а не Ваши) Хотя Вы вполне могли находится рядом с ним, когда он делал этот звонок. Но вопрос не во мне. Вы, Ваше президентское величество, перешли на открытый обман людей. Людей, которые за Вас голосовали и 2/3 этих людей Вам уже не доверяют.

Я Вам доверял. Доверял Вам сильно и искренне. Я голосовал за Ваши инициативы и предложенные Вами кадры, хотя и сомневался во многих из них. В Премьер-министрах (ездунах по Кабмину и шмыгалящих по ушам людей), министрах, отдельные из которых честно признавались, что они дебилы, генеральных прокурорах, которые, ещё не придя на должность, теряли материалы дела по убийству Гонгадзе, и так далее.

Я, конечно, не снимаю с себя ответственности, но я слишком, чересчур Вам доверял. Я верил в Вашу искренность. А оказалось, что это была не искренность. За маской искренности скрывалась великолепная игра талантливого актёра.

Я до последнего боролся за Вас. Я понимал уже многое в процессах, которые происходят в последнее время. Мне многие неприятные вещи были известны. Но я не хотел верить в то, что меня, как и абсолютное большинство людей, подло и коварно обманул актёрский талант.

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Но после того, как я убедился в том, как поступают с людьми на примере Киевской областной организации, как фальсифицируют и подменяют выбор людей, не считаются с этим выбором - я просто не имею права молчать.

У Вас, Ваше президентское величество, в Вашей величественной голове существует глубоко ошибочное понимание, которое тиражирует Ваша многочисленная аферистическая свита и обслуга, о том, что именно Вы привели меня в политику и в парламент.

Вот недавно об этом намекнул один из Ваших сценаристов Костюк. Я ему ответил жёстко по одной простой причине.

Я борьбой с Порошенко начал заниматься гораздо раньше Вас, как и вообще поднимать опасные темы.

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Нас с Вами показывали на одном и том же телеканале, который безусловно помог нам в нашей с Вами политической карьере.

Но в отличии от Вас, при Президенте Порошенко меня реально преследовали.

А Вы в это время, как и много лет до этого, просто спокойно занимались своим бизнесом, поддерживая тёплые отношения и со всеми олигархами, и со всеми Президентами.

И я убеждён, что если бы не телевизионный канал, на котором нас с Вами показывали, как и Ваш замечательный сериал "Слуга народа", то Вы не стали бы Президентом, а я не стал бы народным депутатом Украины.

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Такова уж магия телевидения, которая, безусловно, помогает талантливым людям в их карьерном росте.

По поводу того, о чём меня спрашивают отдельные оппоненты, заявляя о том, что я якобы должен сложить мандат народного депутата Украины.

Этот мандат получен мною от людей, которые меня избрали, перед которыми я несу ответственность и раскидываться и разбрасываться этой ответственностью, быть легкомысленным могут только безответственные артисты разговорного жанра, а не государственные деятели.

Поэтому, и Вы, и я обречены нести эту ответственность перед теми, кто нас избрал и поэтому и Вы, и я, не смотря на всё то, что произошло, не смотря на Ваше недостойное поведение, должны каждый день, каждый час и каждую минуту действовать в интересах украинского народа и Украины.

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Чего я от Вас, Ваше президентское величество, буду добиваться, не смотря на то, как Вы к этому относитесь.

У Вас ещё остаётся небольшой шанс порвать с аферистами и мошенниками и начать реально служить украинскому народу.

Помните, главный герой сериала "Слуга народа" Василий Голобородько, которого Вы так блестяще сыграли, в самом конце сериала послал в ...опу тех, кто пытается незаконно осуществлять внешнее управление независимым и суверенным государством?

К сожалению, это было только в кино.

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А пока на деле партия "Слуга народа" стала партией "Слуга аферистов и мошенников", - сокращённо "САМ".

Партией "САМ", которой единолично правит САМ, его президентское величество, Владимир Александрович Зеленский", - резюмировал Дубинский.

Напомним, 14 марта Киевская областная организация партии "Слуга народа" свергла своего руководителя Александра Дубинского. В свою очередь Дубинский назвал инициаторов данного решения аферистами и мошенниками.

Кроме этого, Дубинский обнародовал видео некого заседания, на котором кроме него присутсвуют еще три человека. Это собрание он назвал внеочередной (экстренной) конференцией Киевской областной организации политической партии "Слуга народа".

15 марта "Слуга народа" исключила из партии народного депутата Александра Дубинского за нарушение устава и неповиновение руководящим органам партии.

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