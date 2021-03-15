Резников об иске оккупантов против Украины из-за воды для Крыма: Эти угрозы вызывают смех

Угрозы России подать международные иски касательно приостановки Украиной водоснабжения Крыма после перекрытия Северо-Крымского канала, вызывают смех.

Об этом заявил вице-премьер-министр-министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я, как юрист, который всю жизнь практикует право, я просто хохочу, это смешно. Я хочу заметить тем товарищам, которые озвучивают идею, что они будут судиться с Украиной - Wellcome! Только я хочу напомнить, что согласно Женевской конвенции, написанной много десятилетий назад, оккупант несет ответственность за мирное гражданское население на территории, которую он оккупировал. По всем вопросам, включая водообеспечение, они отвечают перед мирным населением по нормам международного права", - подчеркнул Резников.

От также добавил, что Украина неоднократно четко озвучивала свою позицию относительно этого вопроса.

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"Официальная позиция Украины следующая: вода в Крым и в Севастополь с материковой части свободной Украины будет поставляться обязательно после полной деоккупации полуострова", - заявил вице-премьер.

Напомним, с 24 августа 2020 года в разных населенных пунктах оккупированного Крыма из-за засухи и обмеления водохранилищ начались ограничения в подаче воды.

19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". В частности, план предусматривает 8,2 млрд рублей на опреснители морской воды для оккупированного полуострова. Предполагается, что затраты на строительство одного опреснителя морской воды в оккупированном Крыму могут достигнуть 2,5 млрд рублей.

В начале марта 2021 года в оккупированном Крыму заговорили о подготовке иска к Украине "из-за ущерба, причиненного полуострову водной блокадой".

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Россия потратит около 80 млрд рублей на финансирование федеральной целевой программы (ФЦП) "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя" в 2021 году. Также правительство РФ выделило более 3,2 млрд рублей на поиск "новых источников питьевой воды" в оккупированном Крыму.