Новости • Агрессия России против Украины

Украина впервые примет участие в международных соревнованиях "Warrior games", - Зеленский

2 66115
Украина впервые примет участие в международных соревнованиях "Warrior games", - Зеленский
Эти соревнования проходят в США, 40 украинских ветеранов будут соревноваться с командами из разных стран мира.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина впервые примет участие в международных соревнованиях "Warrior games" в США для ветеранов и военнослужащих. 40 наших воинов будут соревноваться с командами из США, Канады, Австралии, Нидерландов, Великобритании, Грузии, Дании. С нетерпением жду встречи с теми, кто пройдет национальный отбор и попадет в команду Украины", - написал Зеленский.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Украине статус участника боевых действий имеют более 405 тыс. человек, - Минветеранов

Пресс-служба Министерства по делам ветеранов сообщает, что соревнования состоятся во Флориде с 12 по 22 сентября.

Warrior Games - это соревнования для военнослужащих и ветеранов, которые получили ранения, были травмированы или заболели, выполняя свои служебные обязанности. Министерство обороны США проводит это мероприятие уже восьмой год подряд.

В программу соревнований входят 12 видов спорта: стрельба из лука, гольф, стрельба, легкая атлетика (бег и метание), велоспорт, плавание, гребля на тренажерах, баскетбол на колясках, регби на колясках, пауэрлифтинг и волейбол сидя.

Также на Цензор.НЕТ: В Украине запустили сервис "е-Ветеран": можно найти психолога и санаторий

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Прощай немытая раССея
    Это новость уровня президента?... Украина впервые примет участие в международных соревнованиях "Warrior games", - Зеленский - Цензор.НЕТ 6936
  • Стрелок
    так наши же участвовали в "играх непокоренных"

    Invictus Games (≈ «Игры непобедимых/непобеждённых»: латин. Invictus «непобедимый, непобеждённый» + англ. games «игры») - международные мультидисциплинарные соревнования бывших и действующих военных, ставших инвалидами, проводимые в разных странах с 2014 года по инициативе британского принца Гарри.
    Соревнования включают в себя греблю на тренажёрах, баскетбол на колясках и волейбол сидя.
    Примером послужили аналогичные американские Warrior Games.
    Первые соревнования прошли в 2014 году в построенном за два года до этого лондонском Олимпийском парке (Queen Elizabeth Olympic Park).
    Вторые игры прошли в 2016 году в американской Флориде близ города Орландо в спортивном центре ESPN Wide World of Sports Complex диснеевского комплекса Диснейуорлд.
    Третьи игры объявлены принцем Гарри к проведению в 2017 году в городе Торонто, столице канадской провинции Онтарио.
    Четвёртые игры запланированы к проведению в Австралии, в Сиднее.
    Они получили поддержку королевы Великобритании и двух президентов США.
  • Fantomas
    нашего - да
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости