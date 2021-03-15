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Эксперт Минздрава Дубров призвал без необходимости не назначать и не принимать при COVID-19 антибиотики

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Эксперт Минздрава Дубров призвал без необходимости не назначать и не принимать при COVID-19 антибиотики
В ходе аудита медицинских учреждений Закарпатской области, которые принимают больных COVID-19, в одном учреждении все пациенты находились на антибактериальной терапии.

Об этом на брифинге в Закарпатской ОГА сообщил эксперт Минздрава, президент ОО "Ассоциация анестезиологов Украины" Сергей Дубров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В одном учреждении 100% больных получают антибиотики! Это при том, что по рекомендациям мировых организаций только от 3 до 8% случаев заболевания коронавирусом требуют антибиотикотерапии. Бесконтрольная антибиотикотерапия - это не только потраченные впустую государственные деньги, но и потенциальная опасность. Антибиотик не влияет на вирусы, не понижает температуру. Скоро мы будем иметь вспышку пневмоний и различных инфекций, это приведет к страшным последствиям, смертности", - сказал Дубров.

Со своей стороны, директор Департамента здравоохранения Закарпатской облгосадминистрации Анатолий Пшеничный отметил, что на Закарпатье есть много пациентов, которые на тот момент, когда попадают в стационар, резистентны к антибиотикотерапии.

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"К тому моменту они уже принимали два или три вида антибиотиков. Мы просим не делать этого, не принимать антибиотики, руководствуясь советами коллег или соседей, которые болели ковидом, продавцов из аптеки. Для целесообразности приема антибиотика есть показания!", - подчеркнул Пшеничный.

Он призвал закарпатцев обращаться к семейным врачам за назначением и не заниматься самолечением. Ведь это может привести к осложненным случаям коронавируса.

Топ комментарии

  • Scorpman Y
    МВФ прислал напоминание Кабинету министров о согласовании с ним внешних аудиторов аудита "Фонда по борьбе с последствиями COVID-19", согласно п. 9 Меморандума с МВФ. Шмыгаль это Зеленскому даже не показывает.

    Согласно подписанного с "Лекхимом" договора на поставку китайской вакцины сроками поставки указаны 1 февраля 2021 года. Договор предусматривает санкции за просрочку поставок в сумме 0,1 % за один день просрочки.
    На сегодняшний день это составляет 30,014 млн. гривен.
    Вакцины нет. Штрафов нет. Реакции Кабмина нет. НАБУ молчит.
    Так нагло даже при Януковиче не воровали.
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    **Он призвал закарпатцев обращаться к семейным врачам за назначением и не заниматься самолечением. Ведь это может привести к осложненным случаям коронавируса** семейные врачи сами не знают, что назначать - сидите дома и ждите пока не станет совсем плохо, после этого вызывайте скорую,,, так что спасение утопающего - дело рук самого утопающего
  • Меркава
    Шоб ви знали там в своїх недоміністерствах, шо в нас ще з совку - попав до лікарні - антибіотики колять в 99,9% випадків ще до обстеження. Ніхто з вас цим не переймався, і, тем не менш, ми якось не повиздихали. Про антибіотики і бюджетні кошти - взагалі смішно.
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