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Если половина областей окажутся в "красной" зоне, возможно введение "жесткого" карантина для всей Украины, - Степанов

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Если половина областей окажутся в "красной" зоне, возможно введение "жесткого" карантина для всей Украины, - Степанов
Если от 50% до 70% всех областей Украины окажутся в "красной" зоне эпидемиологической опасности, возможно введение жестких карантинных ограничений на территории всей Украины.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я думаю, что мы будем двигаться по стратегии адаптивного карантина. Разумеется, если более 50-70% областей окажутся в" красной "зоне, тогда будем говорить о жестком карантине на территории всей страны", - рассказал Степанов,.

Читайте: Киев, ЛЬвовская и Винницкая области близки к попаданию в "красную зону" карантина, - Степанов. ВИДЕО

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Топ комментарии

  • Алексей Достоевский
    Госпаде,откуда берут таких дебилов,а?
  • patriot 095452b7
    А тим часом в Збройних Силах новий "зашквар". Прислали у війська чергову папіру: провести роз'яснювальну роботу щодо вакцинації. Зібрати підписи за вакцинацію чи проти. Потім щоб кожен понаписував рапорт у разі відмови. Відсканувати цей рапорт. Перший примірник відправити "на верх", другий залишити на місці. Задовбала ця паперова маячня. Генералам нєхер зайнятися. Це не армія, це потужна паперова психіатрична клініка.
  • Игорь Монахов
    "если-не если, может-не может"- тфу твари !!! .. Хотелось бы дождаться когда вы ВСЕ упыри мародеры окажитесь в "красной" зоне строгого режима в петушином углу жесткого карантина ваших мозгов.. Если половина областей окажутся в "красной" зоне, возможно введение "жесткого" карантина для всей Украины, - Степанов - Цензор.НЕТ 8975
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