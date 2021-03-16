Камера фотофиксации за месяц выявила более 3 тыс. нарушений, связанных с проездом по полосе общественного транспорта, - Билошицкий

Камера автоматической фотоофиксации за месяц выявила более 3 тысяч нарушений, связанных с проездом по полосе общественного транспорта.

Об этом на брифинге сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Более 3 000 привлечений к ответственности мы уже имеем именно по нарушениям, касающихся движения полосой для общественного транспорта", - сообщил Билошицкий.

Напоминаем, с 15 февраля в систему автоматической фиксации нарушений ПДД добавился новый функционал - фиксирование нарушений проезда по полосе общественного транспорта. Первая камера, которая заработала в таком режиме, установленная на столичном бульваре Дружбы народов, 36.

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