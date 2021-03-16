Канада считает вакцину AstraZeneca безопасной и продолжит ее применение, - Трюдо

В правительстве Канады не видят рисков в применении вакцины AstraZeneca для массового прививки против коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом на пресс конференции в Монреале заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Департамент здравоохранения Канады, наши эксперты и ученые уделяют очень много времени, чтобы гарантировать безопасность и эффективность всех вакцин, утвержденных в Канаде. Лучшей вакциной является та, которую вы можете быстро получить. Именно так мы сможем пройти через это быстрее и как можно безопаснее", - сказал Трюдо, отвечая на вопрос о нежелании отдельных канадцев делать прививки вакциной AstraZeneca.

Он добавил, что канадские специалисты тщательно следят за тем, "что происходит с конкретной партией вакцины, которую используют в Европе". По словам Трюдо, ни одна доза вакцины AstraZeneca, которая используется в Канаде, не поступил из той же партии.

Глава правительства Канады также сообщил, что его мать, 72-летняя Маргарет Трюдо сделала прививку против COVID-19. Он отметил, что и сам охотно вакцинируется, но не будет опережать свою очередь.

Отметим, что вся вакцина разработки AstraZeneca, которая используется в Канаде, была изготовлена ​​в Индии по лицензионному соглашению под названием Covishield. Канада закупила 2 млн доз этого препарата.

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Как сообщалось, 11 марта ряд стран, среди которых Дания, Италия, Норвегия и Исландия, заявили, что приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за сообщений о якобы образовании тромбов.

Использование вакцины AstraZeneca 12 марта также приостановил Таиланд, Румыния и Болгария, Германия, Франция и Нидерланды вслед за рядом стран также приостановили использование вакцины от коронавируса AstraZenecа.

В тоже время Европейская медицинская ассоциация не подтвердила зависимость случаев тромбоза от вакцинации препаратом AstraZeneca

15 марта главный научный сотрудник ВОЗ Сумме Сваминатан заявила, что сейчас в мире нет задокументированных летальных случаев, связанных с вакцинацией против COVID-19. По ее словам, до сих пор не было установлено никакой связи между так называемыми тромбоэмболическими инцидентами, о которых сообщали в ряде стран, и COVID-прививкой.