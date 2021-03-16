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Канада считает вакцину AstraZeneca безопасной и продолжит ее применение, - Трюдо

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Канада считает вакцину AstraZeneca безопасной и продолжит ее применение, - Трюдо
В правительстве Канады не видят рисков в применении вакцины AstraZeneca для массового прививки против коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом на пресс конференции в Монреале заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Департамент здравоохранения Канады, наши эксперты и ученые уделяют очень много времени, чтобы гарантировать безопасность и эффективность всех вакцин, утвержденных в Канаде. Лучшей вакциной является та, которую вы можете быстро получить. Именно так мы сможем пройти через это быстрее и как можно безопаснее", - сказал Трюдо, отвечая на вопрос о нежелании отдельных канадцев делать прививки вакциной AstraZeneca.

Он добавил, что канадские специалисты тщательно следят за тем, "что происходит с конкретной партией вакцины, которую используют в Европе". По словам Трюдо, ни одна доза вакцины AstraZeneca, которая используется в Канаде, не поступил из той же партии.

Глава правительства Канады также сообщил, что его мать, 72-летняя Маргарет Трюдо сделала прививку против COVID-19. Он отметил, что и сам охотно вакцинируется, но не будет опережать свою очередь.

Отметим, что вся вакцина разработки AstraZeneca, которая используется в Канаде, была изготовлена ​​в Индии по лицензионному соглашению под названием Covishield. Канада закупила 2 млн доз этого препарата.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франция приостанавливает вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca

Как сообщалось, 11 марта ряд стран, среди которых Дания, Италия, Норвегия и Исландия, заявили, что приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за сообщений о якобы образовании тромбов.

Использование вакцины AstraZeneca 12 марта также приостановил Таиланд, Румыния и Болгария, Германия, Франция и Нидерланды вслед за рядом стран также приостановили использование вакцины от коронавируса AstraZenecа.

В тоже время Европейская медицинская ассоциация не подтвердила зависимость случаев тромбоза от вакцинации препаратом AstraZeneca

15 марта главный научный сотрудник ВОЗ Сумме Сваминатан заявила, что сейчас в мире нет задокументированных летальных случаев, связанных с вакцинацией против COVID-19. По ее словам, до сих пор не было установлено никакой связи между так называемыми тромбоэмболическими инцидентами, о которых сообщали в ряде стран, и COVID-прививкой.

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Топ комментарии

  • Саша Симпсон
    Найкраща вакцина може з"явитись років через 100,а до того шо робити?
  • Vedana
    Отметим, что вся вакцина разработки AstraZeneca, которая используется в Канаде, была изготовлена ​​в Индии по лицензионному соглашению под названием Covishield. Канада закупила 2 млн доз этого препарата.

    Це де таке ЦН взяв ?????
    Канада зареєструвала дві: 1 АЗ і 1 Ковішілд. АЗ замовлено 20 млн зі Штатів, а іншої - 2 млн.
    Я наводила посилання з офіційного сайту з реєстраційними номерами.

    https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/health-canada-approves-two-astrazeneca-covid-19-vaccines-1.5325451

    Health Canada approves two AstraZeneca COVID-19 vaccines

    AstraZeneca has promised to ship 20 million doses to Canada from the U.S., with the federal government saying it's been in talks with AstraZeneca about locking in shipments as soon as the regulatory green light was given. A timeline for the U.S. shipments has not been provided.
    Another two million doses will come from the Serum Institute of India, with the first 500,000 expected by the end of March.

    Таке є:
    https://www.cbc.ca/news/politics/astrazeneca-approved-1.5929050

    Health Canada also has authorized the vaccine manufactured by the Serum Institute, which has partnered with AstraZeneca to make that company's COVID-19 product at its facilities in India. That version, which is biologically identical to the AstraZeneca shot but is manufactured under different conditions, has been branded "Covishield."

    https://www.newswire.ca/news-releases/canada-to-receive-2-million-doses-of-astrazeneca-s-covid-19-vaccine-manufactured-by-the-serum-institute-of-india-895650588.html

    - AstraZeneca, which will supply 20 million doses of its viral vector vaccine, ChAdOx1. The AstraZeneca COVID-19 vaccine was approved on February 26, 2021.
    - Verity Pharmaceuticals Canada Inc./Serum Institute of India (in collaboration with AstraZeneca Canada Inc.), which will supply 2 million doses of the ChAdOx1 viral vector vaccine. The Verity Pharmaceuticals Canada Inc./Serum Institute of India (in collaboration with AstraZeneca Canada Inc.) COVID-19 vaccine was approved on February 26, 2021.
  • Наглая Морда
    Скорее всего рашки вкинула фейк про опасность
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