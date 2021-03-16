На платных камерах СИЗО уже заработали почти 2,8 млн гривен
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На платных камерах следственные изоляторы в Украине заработали 2795326 гривен.
Об этом говорится в сообщении на странице Минюста в Faceboоk, передает Цензор.НЕТ.
"2 795 326 грн заработали следственные изоляторы Украины благодаря реализации платных камер", - сказано в сообщении.
Отмечается, что все средства, заработанные в ходе экспериментального проекта, направляются на восстановления бесплатных камер следственных изоляторов. Так, по состоянию на 9 марта этого года, обновлено 39 бесплатных камер на 280 мест.
Больше всего таких помещений отремонтировано в:
- ГУ "Киевский следственный изолятор" - 11 камер на 138 мест;
- ГУ "Запорожский следственный изолятор" - 6 камер на 27 мест;
- ГУ "Николаевский следственный изолятор" - 5 камер на 8 мест;
-ГУ "Харьковский следственный изолятор" - 4 камеры на 37 мест.