Враг применил на Донбассе 120- и 82-мм минометы, гранатометы и пулеметы. За сутки - 10 обстрелов, потерь нет, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 15 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", в пригороде населенных пунктов Верхнеторецком и Водяное, что на Приазовье, противник открывал огонь в сторону позиций украинских защитников из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того неподалеку от населенных пунктов Лебединское и Трудовское российско-оккупационные войска вели обстрел из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.

Вблизи поселка Гнутово оккупанты применили ручной противотанковый гранатомет, а возле Марьинки - стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", вблизи Пивденного, враг совершил обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"На обстрелы противника украинские воины открывали огонь. Боевых потерь среди украинских воинов нет.

Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на неподконтрольной территории. В частности, вооруженные силы Российской Федерации и их наемники продолжают осуществлять провокационные обстрелы с применением минометов 120- и 82-мм калибра, а также гранатометов всех типов.

Стоит отметить, что по данным СЦКК большинство обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины осуществляется с целью провоцирования украинских подразделений на открытие огня. Для прекращения провокаций украинской стороной СЦКК через СММ ОБСЕ оперативно вводился режим тишины. Обо всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ. Подчеркиваем, Вооруженные силы Украины неуклонно придерживаются достигнутых договоренностей о прекращении огня и последовательны в выполнении взятых на себя обязательств", - сказано в сообщении.

По состоянию на 7 утра 16 марта, обстрелов не зафиксировано.

"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.