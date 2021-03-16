В Украине за сутки от COVID-19 умерли 264 человека, зафиксированы 9 642 случая заражения, выздоровели 6 202 человека
Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"9 642 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 16 марта 2021 года. В частности, заболели 474 ребенка и 313 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 2 005 человек;
летальных случаев - 264;
выздоровели - 6 202 человека;
осуществлено тестирований за сутки - 76 509 (в том числе методом ПЦР - 38 738, методом ИФА - 18 275, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 19 496).
За все время пандемии в Украине
заболели - 1 477 190 человек;
выздоровели - 1 232 209 человек;
летальных случаев - 28 697;
проведено ПЦР-тестов - 7 416 142.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1065) области, г. Киев (999), Винницкой (924), Одесской (728) и Харьковской (596) областях", - рассказал Степанов.