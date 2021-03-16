В Украине за сутки от COVID-19 умерли 264 человека, зафиксированы 9 642 случая заражения, выздоровели 6 202 человека

За минувшие сутки в Украине выявлены 9 642 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"9 642 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 16 марта 2021 года. В частности, заболели 474 ребенка и 313 медработников.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 2 005 человек;

летальных случаев - 264;

выздоровели - 6 202 человека;

осуществлено тестирований за сутки - 76 509 (в том числе методом ПЦР - 38 738, методом ИФА - 18 275, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 19 496).

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За все время пандемии в Украине

заболели - 1 477 190 человек;

выздоровели - 1 232 209 человек;

летальных случаев - 28 697;

проведено ПЦР-тестов - 7 416 142.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1065) области, г. Киев (999), Винницкой (924), Одесской (728) и Харьковской (596) областях", - рассказал Степанов.





