Новости • Агрессия России против Украины

"Мы не россияне и не будем бомбить Донбасс, как они делали с Чечней, снося там все под ноль", - Арестович

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"Мы не россияне и не будем бомбить Донбасс, как они делали с Чечней, снося там все под ноль", - Арестович
Вероятность, что Россия навяжет Украине полномасштабную войну, около нуля: это ничего не даст РФ и у них очень мало шансов на военную победу или итог, который можно обменять на условный Минск-3. Кроме того, Украина также не пойдет отвоевывать регион силой.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил в эфире канала "Дом" спикер делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

По его словам, Москва с 2014 года "рассказывает о страшной войне, которая вот-вот", – и это просто элемент информационного давления на людей по обе стороны линии разграничения, и на власти Украины.

Арестович считает, что у РФ "надавить на нас военным путем не получится", а если она все же навяжет Украине военное решение, "мы ответим так, что мало не покажется".

Он напомнил, что последнее крупное наступление гибридная армия РФ предприняла под Марьинкой в июне 2015 года – и "оно крайне печально для них закончилось".

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"Я не вижу перспектив военного решения, с обеих сторон. Будет политико-дипломатический путь. Мы не собираемся убивать наших граждан – мы не россияне. Мы не будем бомбить Донбасс, как они делали с Чечней, снося там все под ноль", – сказал внештатный советник главы Офиса президента Андрея Ермака.

Напомним, 9 марта глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что план мирного урегулирования для Донбасса готов, Украина ждет реакции России.

Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
    Всех , кто принял российское гражданство , ЛИШИТЬ ПРАВА ГОЛОСОВАТЬ В УКРАИНЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО .
    И лишить права выезжать в ЕС по безвизу , бо за поведение этих людей ,Украина не должна нести ответственность и позориться
  • Геракл Платонович
    Люся шо там с вагнеровцами?
  • Підлога Маккартні
    А как же? летаки литят будем всех бамбить? "Ми не росіяни і не будемо бомбити Донбас, як вони робили з Чечнею, зносячи там все під нуль", - Арестович - Цензор.НЕТ 8733 "Ми не росіяни і не будемо бомбити Донбас, як вони робили з Чечнею, зносячи там все під нуль", - Арестович - Цензор.НЕТ 8733 "Ми не росіяни і не будемо бомбити Донбас, як вони робили з Чечнею, зносячи там все під нуль", - Арестович - Цензор.НЕТ 8733
    "Ми не росіяни і не будемо бомбити Донбас, як вони робили з Чечнею, зносячи там все під нуль", - Арестович - Цензор.НЕТ 5026
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