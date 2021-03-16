"Мы не россияне и не будем бомбить Донбасс, как они делали с Чечней, снося там все под ноль", - Арестович

Вероятность, что Россия навяжет Украине полномасштабную войну, около нуля: это ничего не даст РФ и у них очень мало шансов на военную победу или итог, который можно обменять на условный Минск-3. Кроме того, Украина также не пойдет отвоевывать регион силой.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил в эфире канала "Дом" спикер делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

По его словам, Москва с 2014 года "рассказывает о страшной войне, которая вот-вот", – и это просто элемент информационного давления на людей по обе стороны линии разграничения, и на власти Украины.

Арестович считает, что у РФ "надавить на нас военным путем не получится", а если она все же навяжет Украине военное решение, "мы ответим так, что мало не покажется".

Он напомнил, что последнее крупное наступление гибридная армия РФ предприняла под Марьинкой в июне 2015 года – и "оно крайне печально для них закончилось".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россию ждут новые санкции в случае отказа от мирного плана по Донбассу, - Арестович. ВИДЕО

"Я не вижу перспектив военного решения, с обеих сторон. Будет политико-дипломатический путь. Мы не собираемся убивать наших граждан – мы не россияне. Мы не будем бомбить Донбасс, как они делали с Чечней, снося там все под ноль", – сказал внештатный советник главы Офиса президента Андрея Ермака.

Напомним, 9 марта глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что план мирного урегулирования для Донбасса готов, Украина ждет реакции России.